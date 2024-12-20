Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия в Керченском проливе
Корабль с моряками, среди которых сирийцы и египтяне, подал сигнал SOS в Керченском проливе, недалеко от порта «Кавказ», сообщили ТАСС в Российском профсоюзе моряков.
По их словам, ситуация складывается довольно серьёзная: на борту отсутствуют продукты и питьевая вода, а зарплату моряки не получали с августа. В настоящее время они подали сигнал тревоги и надеются на возможность зайти в порт.
Корабль зарегистрирован под флагом Гвинеи-Бисау. Наличие долгов по зарплате в соответствии с международными нормами может привести к аресту судна. Согласно данным профсоюза, на борту находятся 16 моряков, в том числе один гражданин Египта и 15 граждан Сирии.
Новороссийская транспортная прокуратура, по поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова, контролирует соблюдение законодательства в области безопасности мореплавания и защиту прав членов экипажа в связи с подачей судном Gam Express сигнала бедствия 20 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
До этого танкер, который раньше перевозил топливо, подал сигнал о помощи в Чёрном море недалеко от порта Кавказ. Это произошло всего через несколько дней после аварии судов в Керченском проливе, в результате которой один моряк погиб, а также были раненые. В дополнение к этому, произошло загрязнение воды топливом, и нефтепродукты достигли побережья Кубани.
Kandinsky 3.1 / Life.ru