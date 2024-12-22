Одни убытки: Life.ru выяснил интересные детали продажи поляны «Дома-2»

Земли, где снимали «Дом-2», не могут продать второй год. Владельцами площадки, на которой строили любовь Ольга Бузова, Алёна Водонаева и Виктория Боня, оказались кипрская компания и бизнесвумен из Москвы, выяснил SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас территория находится в крайне запущенном состоянии. В эти дни она покрыта снегом, и убирать её просто некому. Проникнуть на участок не так просто: он расположен на закрытой территории, и доступ возможен только по специальным пропускам. Текущая попытка продажи является уже второй за последний год.

Владельцы участка, где располагалась главная телестройка страны, кипрская компания Sunpan LTD и московская предпринимательница Елена Мухина, надеются на успешную продажу после неудачной попытки в прошлом году. Изначально планировалось создать на этом месте глемпинг, однако бизнес не оправдал ожиданий. Владельцы не хотят сдавать участок в аренду простым встречным, их главный приоритет — как можно скорее избавиться от этого актива, который приносит только убытки.