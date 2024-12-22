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22 декабря, 10:51

Одни убытки: Life.ru выяснил интересные детали продажи поляны «Дома-2»

SHOT: Владельцы участка, где снимали «Дом-2» пытаются его продать уже второй год

Земли, где снимали «Дом-2», не могут продать второй год. Владельцами площадки, на которой строили любовь Ольга Бузова, Алёна Водонаева и Виктория Боня, оказались кипрская компания и бизнесвумен из Москвы, выяснил SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас территория находится в крайне запущенном состоянии. В эти дни она покрыта снегом, и убирать её просто некому. Проникнуть на участок не так просто: он расположен на закрытой территории, и доступ возможен только по специальным пропускам. Текущая попытка продажи является уже второй за последний год.

Владельцы участка, где располагалась главная телестройка страны, кипрская компания Sunpan LTD и московская предпринимательница Елена Мухина, надеются на успешную продажу после неудачной попытки в прошлом году. Изначально планировалось создать на этом месте глемпинг, однако бизнес не оправдал ожиданий. Владельцы не хотят сдавать участок в аренду простым встречным, их главный приоритет — как можно скорее избавиться от этого актива, который приносит только убытки.

Как выглядят и что стало с 7 самыми скандальными участниками «Дома-2» спустя 20 лет
Как выглядят и что стало с 7 самыми скандальными участниками «Дома-2» спустя 20 лет

Напомним, поляну «Дома-2» продают почти за 700 миллионов рублей. Соответствующее объявление на днях появилось на портале «Авито». Высокую стоимость владелец участка объяснил тем, что «отсюда начали свой путь известные личности».

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Avito.ru

Мария Любицкая
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