«Это деньги народа»: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС из-за новых штрафов

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy пригрозила прекратить поставки СПГ в Европу, если новый закон ЕС будет предусматривать штрафы до 5% дохода за несоблюдение норм по экологии и правам человека. Как подчеркнул министр энергетики Катара и гендиректор компании Саад аль-Кааби, такие убытки недопустимы для его страны, поскольку это деньги народа.

«5% от выручки QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар. Это деньги народа <…>, поэтому я не могу потерять столько денег, и никто не примет потерю таких денег», — приводит газета Financial Times (FT) его слова.

В материале уточняется, что согласно принятой в мае 2024-го директиве страны ЕС должны ввести штрафы не менее 5% от годовой выручки организации, которая нарушает нормы выбросов углекислого газа, права человека и трудовое право. Вступят они в силу только в 2027 году, однако поставщики уже возмущены происходящим.

Глава QatarEnergy пояснил, что компания не будет разрывать действующие контракты на поставку СПГ, а если столкнется с крупными штрафами, то рассмотрит правовые способы решения. По его мнению, данная директива не применима к жизни, ведь большие компании никогда не смогут уложиться в норму выбросов, предписанную ЕС.