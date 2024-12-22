Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 11:26

«Солидный и умный»: Пескова поразил вопрос блогера Влада А4 Путину

Песков признался, что его поразил вопрос блогера Влада А4 Путину

Влад А4 на прямой линии Путина. Обложка © Life.ru

Влад А4 на прямой линии Путина. Обложка © Life.ru

Блогер Влад А4 задал очень умный и солидный вопрос на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков прокомментировал вопрос Влада А4 Путину. Видео © Telegram / Зарубин

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что видел ролики Влада, но так и не понял феномена его популярности. Песков списал это на большую разницу поколений.

Напомним, Влад А4 спрашивал у Путина причины замедления YouTube в РФ. На это президент ему ответил, что это связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы РФ, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства.

Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Николай Рюмин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar