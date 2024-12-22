«Солидный и умный»: Пескова поразил вопрос блогера Влада А4 Путину

Блогер Влад А4 задал очень умный и солидный вопрос на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков прокомментировал вопрос Влада А4 Путину. Видео © Telegram / Зарубин

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что видел ролики Влада, но так и не понял феномена его популярности. Песков списал это на большую разницу поколений.