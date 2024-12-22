«Солидный и умный»: Пескова поразил вопрос блогера Влада А4 Путину
Песков признался, что его поразил вопрос блогера Влада А4 Путину
Влад А4 на прямой линии Путина. Обложка © Life.ru
Блогер Влад А4 задал очень умный и солидный вопрос на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков прокомментировал вопрос Влада А4 Путину. Видео © Telegram / Зарубин
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что видел ролики Влада, но так и не понял феномена его популярности. Песков списал это на большую разницу поколений.
Напомним, Влад А4 спрашивал у Путина причины замедления YouTube в РФ. На это президент ему ответил, что это связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы РФ, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства.