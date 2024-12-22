Путин назвал «нулевую мировую войну» и её последствия

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину назвал «нулевую мировую войну» и её последствия. В отрывке, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК, глава государства поделился своими взглядами на эту тему и её влияние на современную геополитическую ситуацию.

По словам российского лидера,«нулевой мировой войной» была Крымская война. Он сделал это заявление в контексте обсуждения кризиса в российско-американских отношениях. Путин отметил, что после Крымской войны наша страна утратила множество позиций, но впоследствии смогла их восстановить. Он также вспомнил слова канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается».

«Постепенно, по мере сосредоточения России, она вернула себе все права и в Чёрном море и укрепилась», — добавил глава государства, говоря об итогах Крымской войны.