Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 11:16
3399

Путин назвал «нулевую мировую войну» и её последствия

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину назвал «нулевую мировую войну» и её последствия. В отрывке, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК, глава государства поделился своими взглядами на эту тему и её влияние на современную геополитическую ситуацию.

По словам российского лидера,«нулевой мировой войной» была Крымская война. Он сделал это заявление в контексте обсуждения кризиса в российско-американских отношениях. Путин отметил, что после Крымской войны наша страна утратила множество позиций, но впоследствии смогла их восстановить. Он также вспомнил слова канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается».

«Постепенно, по мере сосредоточения России, она вернула себе все права и в Чёрном море и укрепилась», — добавил глава государства, говоря об итогах Крымской войны.

В том же интервью Путин заявил, что третья мировая война ещё не началась. Разговоры вокруг этой темы создают противники РФ, намеренно накаляя ситуацию, однако заниматься устрашением не стоит, отметил президент.

Путин раскрыл главное упущение при начале СВО
Путин раскрыл главное упущение при начале СВО
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar