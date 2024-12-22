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22 декабря, 12:15

«Околдовала»: Глызин объяснил, почему ушёл от жены к любовнице

Певец Глызин признался, что бросил жену и ребёнка ради любовницы

Алексей Глызин. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Алексей Глызин. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Артист Алексей Глызин ушёл от супруги к любовнице, так как новая избранница буквально «околдовала его». Певец признался, что никогда в жизни не испытывал подобных чувств, которые не позволили ему остаться в семье. Об этом исполнитель рассказал в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

«Околдовала она меня, в ней какая-то магия есть. Для меня это было словно наваждение. Этот период времени я жил под воздействием дурмана, я не понимал, что происходит. Со мной такое было впервые в жизни, что я не мог совладать со своей волей. Я полностью находился во власти этой женщины. Наверное, в ней что-то было колдовское, что сделало меня зависимым от её желаний», — пояснил Глызин.

Музыкант ушёл от супруги и планировал женитьбу с любовницей Евгенией Герасимовой. Девушка же не спешила под венец. Артист предполагает, что именно это и разрушило новые отношения. Вскоре возлюбленная упорхнула в руки гитариста по имени Слава. Глызин был разбит, но его спасли коллеги по коллективу.

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Николай Рюмин
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