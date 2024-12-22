В Сочи мужчина отомстил за расставание, выколов глаз бывшей и сломав ей кости гаечным ключом

В Сочи мужчина выколол глаз и сломал челюсть своей бывшей девушке. Инцидент произошёл в квартире подруги жертвы, где 38-летняя потерпевшая пряталась от абьюзера вместе с 12-летним сыном, передаёт телеграм-канал Kub Mash.

Жертва нападения рассказывает подробности произошедшего. Видео © Telegram / Kub Mash

Изверг заранее украл ключи от квартиры, проник в помещение в пять утра и напал на женщину, когда та спала. Гаечным ключом он выколол глаз, попутно сломав руку и покалечив челюсть. Женщина боялась закричать, чтобы не разбудить ребёнка. 46-летний абьюзер ушёл из квартиры сам, украв при этом телефон женщины. Скорую помощь потерпевшая вызывала с телефона сына.

У партнёров всегда были странные отношения: они пять раз сходились и расставались, мужчина уже поднимал на женщину руку. После последнего расставания мужчина начал угрожать женщине, что изуродует её, обольёт кислотой и сделает инвалидом. Женщина обращалась в полицию с просьбой о помощи, но её заявлению ход не дали. По данному факту уже завели уголовное дело. Оказалось, что мужчина был судим, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.