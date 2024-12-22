Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 13:22

В Сочи мужчина отомстил за расставание, выколов глаз бывшей и сломав ей кости гаечным ключом

В Сочи мужчина напал на бывшую возлюбленную, выколол ей глаз и сломал челюсть

В Сочи мужчина выколол глаз и сломал челюсть своей бывшей девушке. Инцидент произошёл в квартире подруги жертвы, где 38-летняя потерпевшая пряталась от абьюзера вместе с 12-летним сыном, передаёт телеграм-канал Kub Mash.

Жертва нападения рассказывает подробности произошедшего. Видео © Telegram / Kub Mash

Изверг заранее украл ключи от квартиры, проник в помещение в пять утра и напал на женщину, когда та спала. Гаечным ключом он выколол глаз, попутно сломав руку и покалечив челюсть. Женщина боялась закричать, чтобы не разбудить ребёнка. 46-летний абьюзер ушёл из квартиры сам, украв при этом телефон женщины. Скорую помощь потерпевшая вызывала с телефона сына.

У партнёров всегда были странные отношения: они пять раз сходились и расставались, мужчина уже поднимал на женщину руку. После последнего расставания мужчина начал угрожать женщине, что изуродует её, обольёт кислотой и сделает инвалидом. Женщина обращалась в полицию с просьбой о помощи, но её заявлению ход не дали. По данному факту уже завели уголовное дело. Оказалось, что мужчина был судим, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Урале мать обратилась в суд из-за систематического избиения её сына в школе. Она заявила, что сверстники травят и издеваются над пятиклассником, при этом среди компании обидчиков есть девочка. Школьник отпора не давал, но его поставили на учёт, как проблемного ребёнка.

Горе-мамаша целый год жестоко избивала 12-летнюю дочь в ЯНАО
Горе-мамаша целый год жестоко избивала 12-летнюю дочь в ЯНАО
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Carrastock

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar