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21 декабря, 13:16

Горе-мамаша целый год жестоко избивала 12-летнюю дочь в ЯНАО

Жительница ЯНАО пойдёт под суд за истязания над 12-летней дочерью

От трёх до семи лет лишения свободы грозит жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа, которая на протяжении года избивала свою маленькую дочь. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение в суд Ноябрьска, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

«27-летняя северянка предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По данным издания, в ходе следствия удалось установить, что женщина систематически избивала 12-летнюю дочь с февраля 2024 года. Насилие над беспомощным ребёнком включало в себя побои в область рук, ног, лица и всего тела.

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Ранее родители школьницы из Москвы обвинили классного руководителя в избиении дочери. А в Башкирии школьница попала в больницу после двух месяцев избиений одноклассницей. Кроме того, житель Кемерова избил сына и выкинул в окно дочь.

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Борис Эльфанд
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