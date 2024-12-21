Горе-мамаша целый год жестоко избивала 12-летнюю дочь в ЯНАО
Жительница ЯНАО пойдёт под суд за истязания над 12-летней дочерью
От трёх до семи лет лишения свободы грозит жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа, которая на протяжении года избивала свою маленькую дочь. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение в суд Ноябрьска, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
«27-летняя северянка предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
По данным издания, в ходе следствия удалось установить, что женщина систематически избивала 12-летнюю дочь с февраля 2024 года. Насилие над беспомощным ребёнком включало в себя побои в область рук, ног, лица и всего тела.