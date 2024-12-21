Горе-мамаша целый год жестоко избивала 12-летнюю дочь в ЯНАО

От трёх до семи лет лишения свободы грозит жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа, которая на протяжении года избивала свою маленькую дочь. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение в суд Ноябрьска, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

«27-летняя северянка предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.