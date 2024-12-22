«Совет да любовь»: Сябитова отреагировала на слухи о свадьбе с Барецким
Телеведущая Сябитова удивилась слухам о собственной свадьбе с шоуменом Барецким
Стас Барецкий и Роза Сябитова. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ, © ТАСС / Елизавета Клементьева
Слухи о собственной свадьбе с шоуменом Стасом Барецким всерьёз удивили телеведущую Розу Сябитову. Она призналась, что даже и не знает, как на это реагировать.
«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь»», — высказалась Сябитова в беседе с NEWS.ru.
Примечательно, что до этого шоумен заявлял о разводе с блогершей Настей Ивлеевой из-за колье, в котором она появилась на «голой» вечеринке. После расставания он якобы вступил в брак с Сябитовой. Однако ему не хотелось распространяться о радостном событии.
А недавно Барецкий рассказал, что в середине «нулевых» бывал на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Американец, как утверждает шоумен, даже «нюхал кокаин с его лысой головы». Шансонье долгое время был в дружеских отношениях с опальным рэпером.