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22 декабря, 13:46

«Совет да любовь»: Сябитова отреагировала на слухи о свадьбе с Барецким

Телеведущая Сябитова удивилась слухам о собственной свадьбе с шоуменом Барецким

Стас Барецкий и Роза Сябитова. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Стас Барецкий и Роза Сябитова. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Слухи о собственной свадьбе с шоуменом Стасом Барецким всерьёз удивили телеведущую Розу Сябитову. Она призналась, что даже и не знает, как на это реагировать.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь»», — высказалась Сябитова в беседе с NEWS.ru.

Примечательно, что до этого шоумен заявлял о разводе с блогершей Настей Ивлеевой из-за колье, в котором она появилась на «голой» вечеринке. После расставания он якобы вступил в брак с Сябитовой. Однако ему не хотелось распространяться о радостном событии.

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А недавно Барецкий рассказал, что в середине «нулевых» бывал на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Американец, как утверждает шоумен, даже «нюхал кокаин с его лысой головы». Шансонье долгое время был в дружеских отношениях с опальным рэпером.

Мария Любицкая
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