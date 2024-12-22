Продюсер Витаса назвал нервные дёрганья певца на сцене «сценической театрализацией»
Продюсер Витаса заявил, что артист был в состоянии на концерте в Китае
Певец Витас. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Певец Витас на концерте в Китае не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил продюсер артиста Сергей Пудовкин. По его словам, концерт прошёл хорошо, а от мероприятия и возвращения эстрадного певца на большую сцену он получил только положительные эмоции.
«А вы знаете, что в Китае смертная казнь за наркотики? Не путайте харизматичное и, может быть, местами нетрадиционное в хорошем смысле поведение на сцене, сценическую театрализацию, с состоянием изменённого сознания. Это не только к Витасу не имеет отношения, но и к государственной политике Китая», — заявил продюсер в интервью «СтарХиту».
Кроме того, Пудовкин заявил, что на концертах Витаса всегда была особая атмосфера из-за оригинального существования певца на сцене. Именно это и привело артиста к успеху.
Напомним, что ранее появилась информация о странном концерте Витаса в Китае. У местной публики мероприятие вызвало неоднозначные эмоции, многие обвинили певца в употреблении незаконных веществ. Другие же решили, что дерганья и пение не в такт музыки связаны с усталостью артиста.