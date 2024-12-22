Продюсер Витаса назвал нервные дёрганья певца на сцене «сценической театрализацией»

Певец Витас на концерте в Китае не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил продюсер артиста Сергей Пудовкин. По его словам, концерт прошёл хорошо, а от мероприятия и возвращения эстрадного певца на большую сцену он получил только положительные эмоции.

«А вы знаете, что в Китае смертная казнь за наркотики? Не путайте харизматичное и, может быть, местами нетрадиционное в хорошем смысле поведение на сцене, сценическую театрализацию, с состоянием изменённого сознания. Это не только к Витасу не имеет отношения, но и к государственной политике Китая», — заявил продюсер в интервью «СтарХиту».

Кроме того, Пудовкин заявил, что на концертах Витаса всегда была особая атмосфера из-за оригинального существования певца на сцене. Именно это и привело артиста к успеху.