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22 декабря, 13:25

Россия начнёт подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

Нанба: РФ с 23 декабря начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Россия с понедельника, 23 декабря, начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«В понедельник включается социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Нанба, речь идёт об объёме в 327 млн кВт·ч.

Напомним, на днях исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. По его словам, в республике приостановлены важнейшие программы российской помощи, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. Гунба подчеркнул недопустимость доведения отношений с союзником до такого состояния.

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Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Наталья Демьянова
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