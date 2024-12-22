Россия начнёт подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

Россия с понедельника, 23 декабря, начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«В понедельник включается социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Нанба, речь идёт об объёме в 327 млн кВт·ч.