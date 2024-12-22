Россия начнёт подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи
Нанба: РФ с 23 декабря начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Россия с понедельника, 23 декабря, начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
«В понедельник включается социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию», — приводит ТАСС его слова.
Как отметил Нанба, речь идёт об объёме в 327 млн кВт·ч.
Напомним, на днях исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. По его словам, в республике приостановлены важнейшие программы российской помощи, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. Гунба подчеркнул недопустимость доведения отношений с союзником до такого состояния.
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