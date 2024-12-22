В Германии засуетились и начали готовиться к фантомным угрозам со стороны России

Германия должна быть готова к опасностям, исходящим со стороны России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он убеждён, что стране необходимо тщательно подготовиться, чтобы отражать угрозы и противостоять «плану» российских властей по расколу западного общества.

«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой. <...> Мы должны сделать всё возможное, чтобы помешать стратегии Путина сработать», — цитирует политика издание Die Welt.

Кроме того, Писториус не отрицает возможность нападения России на НАТО в будущем. При этом, целью будет не просто атака, а дестабилизация общества и влияние на его мнение, считает он. Глава Минобороны подчеркнул, что демократическое сообщество особенно уязвимо из-за своих открытых взглядов.