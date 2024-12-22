Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился высоким уровнем сдержанности президента РФ Владимира Путина на фоне украинских провокаций. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

«Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение», — написал он.

Гэллоуэй добавил, что будь на месте Путина бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от столицы Украины уже не осталось бы «камня на камне».