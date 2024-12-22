«Черчилль не оставил бы камня на камне»: В Британии оценили сдержанность Путина
Политик Гэллоуэй восхитился сдержанностью Путина на фоне украинских провокаций
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился высоким уровнем сдержанности президента РФ Владимира Путина на фоне украинских провокаций. Об этом он написал у себя в соцсети Х.
«Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение», — написал он.
Гэллоуэй добавил, что будь на месте Путина бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от столицы Украины уже не осталось бы «камня на камне».
Недавно журналистка CNN Клэр Себастьян заявила, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря смог показать всю силу России. Лидер обращался не просто к гостям мероприятия, но ко всему мировому сообществу. Именно поэтому сейчас к нему приковано особое внимание на Западе.