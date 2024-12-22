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Регион
22 декабря, 13:48

«Черчилль не оставил бы камня на камне»: В Британии оценили сдержанность Путина

Политик Гэллоуэй восхитился сдержанностью Путина на фоне украинских провокаций

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился высоким уровнем сдержанности президента РФ Владимира Путина на фоне украинских провокаций. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

«Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение», — написал он.

Гэллоуэй добавил, что будь на месте Путина бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от столицы Украины уже не осталось бы «камня на камне».

Стали известны планы Путина на следующую неделю
Стали известны планы Путина на следующую неделю

Недавно журналистка CNN Клэр Себастьян заявила, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря смог показать всю силу России. Лидер обращался не просто к гостям мероприятия, но ко всему мировому сообществу. Именно поэтому сейчас к нему приковано особое внимание на Западе.

Николай Рюмин
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