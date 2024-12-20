«Очень уверен в себе»: Путин произвёл фурор на западных журналистов после прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря смог показать всю силу России. Глава государства обращался не просто к гостям мероприятия, но ко всей мировой аудитории. Именно поэтому сейчас к нему приковано особое внимание на Западе.

«Он был очень уверен в себе, отпускал шутки, разговаривал довольно непринужденно. Выступал в течение четырёх с половиной часов, что, безусловно, говорит о его стойкости и энергичности. Он обращался, в том числе и к мировой аудитории, чтобы показать силу России», – заявила журналистка CNN Клэр Себастьян.

Линия с Путиным смогла набрать огромные просмотры за рубежом, например более полумиллиона на Би-би-си. Наибольшее удивление можно наблюдать у американских журналистов, которые привыкли, что их президент читает с телесуфлера.