Женщина приехала покорять Москву, умерла и пролежала неделю в квартире

В Москве было обнаружено тело женщины из Луганска. Евгения перебралась в столицу и пропала со связи с родственниками. Спустя время 19-летняя дочь поехала искать мать, рассказывает kp.ru.

У дочери долго не было денег, чтобы отправиться в Москву на поиски матери, которая не выходила на связь несколько дней. Последний раз Евгения заходила в сеть 8 декабря, а на сообщения отвечала 5 декабря. Девушка обзвонила полицию и работодателей, но безрезультатно. В итоге она попросила помощи в соцсетях.

Жильцы дома сразу пошли к пропавшей, но квартира была закрыта. Соседи рассказали, что несколькими днями ранее в чате дома Евгения просила контакт курьера, который мог бы сходить в аптеку. Вскоре на место приехал собственник жилья. Было обнаружено тело женщины, которое пролежало около недели.