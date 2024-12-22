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22 декабря, 17:07

НАТО планируют использовать «подарок» Российской империи для войны с Россией

Telegraph: НАТО воспользуется проектом Rail Baltica в случае конфликта с РФ

При конфликте с Россией НАТО могут использовать проект Rail Baltica, инициированный на базе железных дорог, созданных в Российской империи. Благодаря ему альянс сможет быстро перебросить свои войска и технику из центра Европы к российской границе, сообщает Telegraph.

«Система с более узкой колеей укрепит связи Эстонии, Литвы и Латвии с ЕС, но также может быть использована для отправки солдат Запада в бой», — указывает издание.

В рамках проекта Rail Baltica планируется строительство высокоскоростной железной дороги длиной 805 километров, которая соединит Прибалтику с центральной частью Европы. Как отметил руководитель отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул, этот участок железной дороги позволит сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов. Rail Baltica стал символом проевропейской ориентации Эстонии после распада СССР и строится на основе железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи, что стало своего рода «подарком» для НАТО.

Ранее стало известно, что Польша готовится сменить Украину в борьбе НАТО против РФ. Этот вариант будет использован, когда ВСУ потерпят полное фиаско на фронте. Выводы основаны на том, что Варшава начала получать большую помощь от Лондона.

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Shutterstock / FOTODOM / foras05

Полина Никифорова
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