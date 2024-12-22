При конфликте с Россией НАТО могут использовать проект Rail Baltica, инициированный на базе железных дорог, созданных в Российской империи. Благодаря ему альянс сможет быстро перебросить свои войска и технику из центра Европы к российской границе, сообщает Telegraph.

«Система с более узкой колеей укрепит связи Эстонии, Литвы и Латвии с ЕС, но также может быть использована для отправки солдат Запада в бой», — указывает издание.

В рамках проекта Rail Baltica планируется строительство высокоскоростной железной дороги длиной 805 километров, которая соединит Прибалтику с центральной частью Европы. Как отметил руководитель отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул, этот участок железной дороги позволит сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов. Rail Baltica стал символом проевропейской ориентации Эстонии после распада СССР и строится на основе железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи, что стало своего рода «подарком» для НАТО.