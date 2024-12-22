В Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты и дроны

Польша готова сбивать российские ракеты или дроны, если они будут представлять угрозу для республики или других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, российские ракеты ещё не представляли угрозу объектам на территории Польши. Косиняк-Камыш уточнил, что когда ракеты залетали в Польшу, это происходило на очень короткое время — «речь шла о считанных секундах», поэтому их не было необходимости сбивать.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, куда залетали российские БПЛА.