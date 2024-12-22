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22 декабря, 17:39

В Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты и дроны

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Дроны и ракеты РФ не представляют угрозы

Польша готова сбивать российские ракеты или дроны, если они будут представлять угрозу для республики или других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, российские ракеты ещё не представляли угрозу объектам на территории Польши. Косиняк-Камыш уточнил, что когда ракеты залетали в Польшу, это происходило на очень короткое время — «речь шла о считанных секундах», поэтому их не было необходимости сбивать.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, куда залетали российские БПЛА.

Ранее польские власти начали разрабатывать пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. В 2025 году выйдут два типа пособий — для детской и взрослой аудитории. Инструкции будут содержать в себе свод действий при действиях в условиях военной и ядерной угрозы.

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ТАСС / ALBERT ZAWADA

Полина Никифорова
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