В Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты и дроны
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Дроны и ракеты РФ не представляют угрозы
Польша готова сбивать российские ракеты или дроны, если они будут представлять угрозу для республики или других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет украинское издание «Страна.ua».
По его словам, российские ракеты ещё не представляли угрозу объектам на территории Польши. Косиняк-Камыш уточнил, что когда ракеты залетали в Польшу, это происходило на очень короткое время — «речь шла о считанных секундах», поэтому их не было необходимости сбивать.
При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, куда залетали российские БПЛА.
Ранее польские власти начали разрабатывать пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. В 2025 году выйдут два типа пособий — для детской и взрослой аудитории. Инструкции будут содержать в себе свод действий при действиях в условиях военной и ядерной угрозы.
ТАСС / ALBERT ZAWADA