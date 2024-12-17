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17 декабря, 15:20

Польша готовит пособие о поведении в случае военной угрозы

Власти Польши разрабатывают пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции телеканала TVP Info.

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По его словам, в следующем году будут подготовлены два типа пособий: одно для взрослых, другое — для детей. В этих инструкциях будет представлена информация не только о действиях в условиях военной и ядерной угрозы, но и рекомендации по подготовке к эвакуации, а также список необходимых вещей, которые следует иметь под рукой в экстренных ситуациях.

Косиняк-Камыш добавил, что польские власти ориентируются на опыт Финляндии и Швеции.

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Ранее стало известно, что Швеция обустраивает кладбища, собираясь начать войну с Россией. Власти страны обратились к местным похоронным бюро с просьбой подготовить до полумиллиона мест на кладбищах для «потребностей» Вооружённых сил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Margy Crane

Марина Фещенко
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