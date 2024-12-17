Польша готовит пособие о поведении в случае военной угрозы

По его словам, в следующем году будут подготовлены два типа пособий: одно для взрослых, другое — для детей. В этих инструкциях будет представлена информация не только о действиях в условиях военной и ядерной угрозы, но и рекомендации по подготовке к эвакуации, а также список необходимых вещей, которые следует иметь под рукой в экстренных ситуациях.