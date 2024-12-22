«Никакого прорыва»: Рогов рассказал про захлебнувшиеся атаки ВСУ в Запорожской области

Атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта не увенчались успехом. В результате противник понёс значительные потери и был вынужден отступить, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чём разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор. Все атаки захлебнулись», — приводит РИА «Новости» его слова.

До этого Рогов сообщал, что после длительной паузы ВСУ возобновили попытки наступления на васильевском направлении, однако российские войска смогли отразить эти атаки. Он отметил, что основные бои в настоящее время происходят в районе Каменского, где противнику наносятся удары артиллерией, а также задействована фронтовая авиация.