«Без шанса на спасение»: Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать солдатам перейти на сторону ВС РФ

Киев предпринимает меры для блокировки радиочастот, которые солдаты ВСУ используют для связи с российской стороной и перехода на неё. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.