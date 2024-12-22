«Без шанса на спасение»: Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать солдатам перейти на сторону ВС РФ
Рогов: Киев блокирует частоты для перехода солдат ВСУ на российскую сторону
Киев предпринимает меры для блокировки радиочастот, которые солдаты ВСУ используют для связи с российской стороной и перехода на неё. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу». При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — приводит РИА «Новости» его слова.
Рогов сообщил, что в связи с блокировкой радиочастот для ВСУшников, желающих перейти на сторону ВС РФ, был создан телеграм-бот «Волги».
Ранее Минобороны РФ информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи населённого пункта Курахово. Благодаря решительной атаке, наши герои смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения гарнизона ВСУ в городе признаёт даже украинский Генштаб. Также сегодня стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта — Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.
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