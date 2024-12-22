Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 13:44

«Без шанса на спасение»: Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать солдатам перейти на сторону ВС РФ

Рогов: Киев блокирует частоты для перехода солдат ВСУ на российскую сторону

Киев предпринимает меры для блокировки радиочастот, которые солдаты ВСУ используют для связи с российской стороной и перехода на неё. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу». При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», приводит РИА «Новости» его слова.

Рогов сообщил, что в связи с блокировкой радиочастот для ВСУшников, желающих перейти на сторону ВС РФ, был создан телеграм-бот «Волги».

Украинцы не готовы ждать прихода Трампа и отступают из Курахова уже сейчас
Украинцы не готовы ждать прихода Трампа и отступают из Курахова уже сейчас

Ранее Минобороны РФ информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи населённого пункта Курахово. Благодаря решительной атаке, наши герои смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения гарнизона ВСУ в городе признаёт даже украинский Генштаб. Также сегодня стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта — Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar