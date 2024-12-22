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22 декабря, 14:08

«Невосполнимый урон»: Кадыров рассказал о предотвращении перегруппировки ВСУ в Запорожье

Кадыров: Бойцы «Восток-Ахмат» предотвратили перегруппировку ВСУ в районе Работино

Операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили попытку перегруппировки ВСУ в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, операторы дронов выявили укрепления противника и зафиксировали перемещение украинских солдат. Затем дроноводы атаковали цели зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Работа дроноводов батальона «Восток-Ахмат» по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Дроноводы батальона точными забросами зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов нанесли невосполнимый урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям военных батальона «Восток-Ахмат» удалось предотвратить несколько попыток противника провести перегруппировку живой силы. В завершение он выразил благодарность бойцам за их службу и пожелал им «удачной охоты».

Тем временем наши военнослужащие продолжают освобождать Запорожскую область от приспешников киевского режима. Опорные пункты ВСУ на этом и других участках ежесуточно сотрясаются от сотен взрывов.

Восстанавливать нечего: Стала известна судьба освобождённого Работино в Запорожье
Восстанавливать нечего: Стала известна судьба освобождённого Работино в Запорожье
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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