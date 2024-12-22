«Невосполнимый урон»: Кадыров рассказал о предотвращении перегруппировки ВСУ в Запорожье

Операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили попытку перегруппировки ВСУ в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, операторы дронов выявили укрепления противника и зафиксировали перемещение украинских солдат. Затем дроноводы атаковали цели зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Работа дроноводов батальона «Восток-Ахмат» по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Дроноводы батальона точными забросами зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов нанесли невосполнимый урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ», — написал Кадыров в телеграм-канале.