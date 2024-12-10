Восстанавливать нечего: Стала известна судьба освобождённого Работино в Запорожье
Балицкий: Работино придётся отстраивать с нуля
Панорамный вид на Работино. Обложка © Telegram / Валерій Залужний
Запорожский посёлок Работино оказался в столь безобразном состоянии после боевых действий, что восстановить его прежний облик попросту невозможно. По словам главы региона Евгения Балицкого, оставшиеся там руины проще снести, чем пытаться отреконструировать. Рассматривается вариант со строительством нового населённого пункта, цитирует его РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Правительством РФ по поводу дальнейших действий, глава области подчеркнул, что этот вопрос нуждается в обсуждении.
«Конечно, это будет решаться. Задача будет стоять — сделаем», — добавил Балицкий.
А тем временем наши военнослужащие продолжают освобождать Запорожскую область от приспешников киевского режима. Опорные пункты ВСУ на этом и других участках ежесуточно сотрясаются от сотен взрывов.