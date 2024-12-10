Восстанавливать нечего: Стала известна судьба освобождённого Работино в Запорожье

Запорожский посёлок Работино оказался в столь безобразном состоянии после боевых действий, что восстановить его прежний облик попросту невозможно. По словам главы региона Евгения Балицкого, оставшиеся там руины проще снести, чем пытаться отреконструировать. Рассматривается вариант со строительством нового населённого пункта, цитирует его РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Правительством РФ по поводу дальнейших действий, глава области подчеркнул, что этот вопрос нуждается в обсуждении.