«Пара минут — это чья-то жизнь»: Начальник станции РЭБ поделился тонкостями работы на передовой

В приграничных районах Курской области подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тульских десантников ежедневно нейтрализует десятки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчёт РЭБ десантников по прибытии в указанный район разворачивает всю аппаратуру и готовит её к работе. После этого включает анализаторы и проводит сканирование обстановки в зоне ответственности. При обнаружении вражеских разведывательных БПЛА или FPV-дронов оператор докладывает и запрашивает разрешение на работу. Включает аппаратуру РЭБ и осуществляет подавление беспилотников ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Аппаратура для радиоэлектронной борьбы. Видео © Telegram / Минобороны России

Работа системы организована так, чтобы не мешать действиям собственных беспилотников. Это позволяет эффективно выполнять боевые задачи артиллерийским и штурмовым подразделениям ВС РФ. При этом работать приходится быстро, потому что от оперативных действий зависят жизни людей.

«Времени ждать абсолютно нет, когда там летит. Потому что пара минут — это чья-то жизнь», — резюмировал начальник станции РЭБ с позывным Малыш.