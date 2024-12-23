Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков оформил два ассиста в матче с «Рейнджерс»

«Каролина Харрикейнз» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одержав победу со счётом 3:1. Игра прошла в Нью-Йорке.

Первый и единственный гол у хозяев на 1-й минуте забил Джимми Визи. На 30-й минуте Уильям Каррье сравнял счёт, а ещё через пять минут Джек Рословик вывел гостей вперёд. За считанные секунды до конца встречи Себастьян Ахо увеличил разрыв, не оставив «Нью-Йорк Рейнджерс» шанса свести игру в ничью.

В ходе матча отличился российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков, который отразил 22 броска и отдал две голевые передачи. Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» парировал 28 бросков.

Последним голкипером НХЛ, сделавшим две голевые передачи в одном матче, был Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса». Из россиян это достижение покорилось ранее Николаю Хабибулину и Илье Брызгалову. Три результативных паса в одном матче сделал только канадец Джефф Риз.

После этой победы «Каролина» набирает 43 очка и занимает третье место в Столичном дивизионе и пятое — в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 33 очками идёт на шестой позиции в Столичном дивизионе и на 11-й — в Восточной конференции. В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нэшвиллом», а «Рейнджерс» встретится с «Нью-Джерси».