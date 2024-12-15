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14 декабря, 22:00

Капризов в пятый раз забросил 20 шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

Россиянин достиг отметки в 20 голов в сезоне. Также на его счету 25 результативных передач. С 45 очками Капризов идёт вторым в списке лучших бомбардиров сезона, уступая Натану Маккиннону из «Колорадо» (47 очков).

Дубль Кирилла Капризова в ворота «Филадельфии». Видео © X / Minnesota Wild

Овечкин участвовал в тренировке «Вашингтона» в свитере, исключающем контакты
Овечкин участвовал в тренировке «Вашингтона» в свитере, исключающем контакты

«Миннесота» идёт первой в Западной конференции в в общей таблице регулярного чемпионата. В 30 играх «дикари» набрали 44 очка.

Ранее Life.ru рассказывал, как Артемий Панарин отметился голевой передачей в своём 700-м матче в НХЛ. В этом сезоне в его активе 35 очков по системе «гол+пас» (15+20).

Обложка ©

X / NHL

Артур Лапсаков
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