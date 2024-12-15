Капризов в пятый раз забросил 20 шайб в сезоне НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1).
Россиянин достиг отметки в 20 голов в сезоне. Также на его счету 25 результативных передач. С 45 очками Капризов идёт вторым в списке лучших бомбардиров сезона, уступая Натану Маккиннону из «Колорадо» (47 очков).
Дубль Кирилла Капризова в ворота «Филадельфии». Видео © X / Minnesota Wild
«Миннесота» идёт первой в Западной конференции в в общей таблице регулярного чемпионата. В 30 играх «дикари» набрали 44 очка.
Ранее Life.ru рассказывал, как Артемий Панарин отметился голевой передачей в своём 700-м матче в НХЛ. В этом сезоне в его активе 35 очков по системе «гол+пас» (15+20).
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