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14 декабря, 19:26

Овечкин участвовал в тренировке «Вашингтона» в свитере, исключающем контакты

Александр Овечкин на первой после перелома полноценной тренировке «Вашингтона» в декабре. Обложка © X/Washington Capitals

Александр Овечкин на первой после перелома полноценной тренировке «Вашингтона» в декабре. Обложка © X/Washington Capitals

Нападающий Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в полноценной тренировке «Вашингтон Кэпиталз». Фотографии с российским хоккеистом опубликовала пресс-служба хоккейного клуба.

Он был одет в синий свитер, который указывает, что игрок исключает контакты на этом утреннем занятии. Овечкин первым появился на льду, и перед тренировкой с партнёрами он занимался со специалистом по игровым навыкам Кенни МакКадденом.

Россиянин уже более недели проводит индивидуальные тренировки на льду, а в середине текущей недели участвовал в бросковом занятии. Перелом ноги Александр Овечкин получил 19 ноября в игре с «Ютой». Тогда капитан «столичных» был на результативной серии и в этой встрече к моменту с повреждением в третьем периоде забил две шайбы, сократив отставание от Уэйна Гретцки.

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Артур Лапсаков
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