Стало известно, что готовит НХЛ в отношении идущего к рекорду Овечкина

9 декабря на Совете управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обсуждался возможный сценарий празднования исторического момента. Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. «Чемпионат» со ссылкой на репортёра Daily Faceoff Фрэнка Серавалли сообщает, что функционеры лиги разработали план мероприятий на случай установления нового рекорда по количеству голов в регулярных сезонах.

Согласно источнику, в момент, когда Овечкин забьёт рекордную шайбу, игра будет немедленно остановлена, независимо от того, проходит ли матч на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» или на выезде. В этот момент будет организована специальная презентация с участием самого Овечкина, легендарного Уэйна Гретцки и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. Это мероприятие станет центральным событием, подчёркивающим значимость достижения российского форварда.

Обсуждения на Совете также коснулись вопроса освещения этого события на других телевизионных рынках и в национальных трансляциях. Лига планирует обеспечить максимально широкое освещение, чтобы хоккейные болельщики по всему миру могли стать свидетелями этого исторического момента.

Стоит отметить, что в настоящее время Александр Овечкин восстанавливается после травмы — перелома малоберцовой кости. На данный момент его отставание от Гретцки составляет 26 шайб. Однако, несмотря на это, спортсмен продолжает тренироваться и стремится к возвращению на лёд, чтобы вновь радовать своих поклонников и приближаться к легендарному рекорду.

Подобные грандиозные планы НХЛ подчёркивают не только значимость достижения Овечкина, но и его вклад в развитие хоккея. Это событие станет новым этапом в истории лиги и будет вдохновлять будущие поколения игроков.