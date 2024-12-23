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22 декабря, 23:52

Сразу три африканские страны привели войска в максимальную боеготовность

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о приведении войск в максимальную готовность

Страны конфедерации «Альянс государств Сахеля» (АГС), включающей Буркина-Фасо, Мали и Нигер, объявили о приведении своих сил обороны и безопасности в максимальную боевую готовность. Соответствующее решение закреплено в декларации, подписанной президентом переходного периода Мали и председателем объединения Ассими Гоитой.

В документе, опубликованном на портале AES Info, лидеры альянса выразили обеспокоенность действиями Франции, которую они обвинили в «обманных манёврах» с целью замены своих военных баз в Африке на менее заметные механизмы неоколониального влияния. Также в АГС отмечают возросшую активность террористических группировок в районе бассейна озера Чад и на границах Нигера, Буркина-Фасо, Бенина и Нигерии. По мнению руководителей стран, эти формирования получают поддержку от иностранных государств для дестабилизации ситуации на континенте.

В сложившихся обстоятельствах страны АГС приняли решение объединить свои территории в единый военный театр, который будет действовать параллельно с национальными военными структурами.

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Напомним, что в январе этого года Буркина-Фасо, Нигер и Мали также приняли решение покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки. Лидеры трёх государств уверены, что ЭКОВАС подвержено влиянию Запада и не помогает в борьбе с терроризмом.

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X / AES INFO

Анатолий Цейко
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