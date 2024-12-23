Сразу три африканские страны привели войска в максимальную боеготовность

Страны конфедерации «Альянс государств Сахеля» (АГС), включающей Буркина-Фасо, Мали и Нигер, объявили о приведении своих сил обороны и безопасности в максимальную боевую готовность. Соответствующее решение закреплено в декларации, подписанной президентом переходного периода Мали и председателем объединения Ассими Гоитой.

В документе, опубликованном на портале AES Info, лидеры альянса выразили обеспокоенность действиями Франции, которую они обвинили в «обманных манёврах» с целью замены своих военных баз в Африке на менее заметные механизмы неоколониального влияния. Также в АГС отмечают возросшую активность террористических группировок в районе бассейна озера Чад и на границах Нигера, Буркина-Фасо, Бенина и Нигерии. По мнению руководителей стран, эти формирования получают поддержку от иностранных государств для дестабилизации ситуации на континенте.

В сложившихся обстоятельствах страны АГС приняли решение объединить свои территории в единый военный театр, который будет действовать параллельно с национальными военными структурами.