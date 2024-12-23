Морская мина причалила к берегу Стамбула и распугала людей

У берегов Стамбула в Турции, неподалёку от маяка Агва, местные жители нашли боевую морскую мину, сообщает издание Haber Turk. Чтобы обезвредить опасный предмет, очевидцы вызвали сапёров.

На кадрах с места происшествия видно, как волны поднимают мину недалеко от берега. Прибывшие специалисты подтвердили боевое назначение находки.

Мина на побережье Стамбула. Видео © X / Akşam Gazetesi

Территорию пляжа и район рядом с маяком временно взяли под особый контроль. Операцию по обезвреживанию мины планируют провести утром 23 декабря.