Морская мина причалила к берегу Стамбула и распугала людей
Haber Turk: У берегов Стамбула обнаружили боевую морскую мину
У берегов Стамбула в Турции, неподалёку от маяка Агва, местные жители нашли боевую морскую мину, сообщает издание Haber Turk. Чтобы обезвредить опасный предмет, очевидцы вызвали сапёров.
На кадрах с места происшествия видно, как волны поднимают мину недалеко от берега. Прибывшие специалисты подтвердили боевое назначение находки.
Мина на побережье Стамбула. Видео © X / Akşam Gazetesi
Территорию пляжа и район рядом с маяком временно взяли под особый контроль. Операцию по обезвреживанию мины планируют провести утром 23 декабря.
А в соборе Петра и Павла в Петергофе недавно нашли неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой. Опасная находка была обнаружена внутри кирпичного свода юго-западного шатра здания. На место вызвали полицию, МЧС и Росгвардию, которые оперативно обезвредили боеприпас.
Life.ru / Шедеврум