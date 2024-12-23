Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 00:51

Морская мина причалила к берегу Стамбула и распугала людей

Haber Turk: У берегов Стамбула обнаружили боевую морскую мину

У берегов Стамбула в Турции, неподалёку от маяка Агва, местные жители нашли боевую морскую мину, сообщает издание Haber Turk. Чтобы обезвредить опасный предмет, очевидцы вызвали сапёров.

На кадрах с места происшествия видно, как волны поднимают мину недалеко от берега. Прибывшие специалисты подтвердили боевое назначение находки.

Мина на побережье Стамбула. Видео © X / Akşam Gazetesi

Территорию пляжа и район рядом с маяком временно взяли под особый контроль. Операцию по обезвреживанию мины планируют провести утром 23 декабря.

Названа причина взрыва в аэропорту Японии, из-за которого отменили почти 100 рейсов
Названа причина взрыва в аэропорту Японии, из-за которого отменили почти 100 рейсов

А в соборе Петра и Павла в Петергофе недавно нашли неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой. Опасная находка была обнаружена внутри кирпичного свода юго-западного шатра здания. На место вызвали полицию, МЧС и Росгвардию, которые оперативно обезвредили боеприпас.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar