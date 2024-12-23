Змеиная лихорадка: Россияне сметают с полок украшения с рептилиями в надежде на удачу в 2025 году

Продажи ювелирных украшений в виде змеи в России выросли на 51% в 2024 году. О скачке спроса на драгоценности с символом 2025 года свидетельствуют данные бренда Sokolov, которые оказались в распоряжении Life.ru.

Самый заметный рост зафиксирован в Волгограде, где спрос увеличился в три раза. На втором месте Краснодар и Омск с удвоением продаж. В десятку лидеров также вошли Саратов (+96%), Казань (+80%), Тюмень (+69%), Сочи (+65%), Уфа (+62%), Самара (+61%) и Ростов-на-Дону (+55%). В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 39% и 44% соответственно.

Кулон в виде символа 2025 года. Фото © Предоставлено Life.ru

Наибольшей популярностью пользуются украшения из серебра, причём 53% изделий украшены фианитами, 33% — без вставок, а 12% содержат недрагоценные камни. Особый интерес в 2024 году вызвали изделия с зелёными вставками, отражающими цвет символа 2025 года. В декабре спрос на такие украшения вырос на 43%. Среди камней лидируют изумруды (35%), агаты (26%) и фианиты (23%).

Браслет в виде символа 2025 года. Фото © Предоставлено Life.ru

«Среди украшений со змеёй россияне чаще всего в этом году выбирали кольца, серьги и браслеты. Интересно, что в 2024 году покупатели стали чаще обращать внимания на броши (+49%) и колье (+25%) с изображениями символа 2025 года», — отметил директор розничной сети Sokolov Максим Чижов.