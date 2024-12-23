Это уже перемога? Советская ТЭЦ 80-х годов будет спасать Украину от блэкаутов

Украина продолжает искать решения для восстановления повреждённой энергетической инфраструктуры. Одним из шагов в этом направлении стала договорённость с Литвой о передаче Незалежной агрегатов с выведенной из эскплуатации Вильнюсской ТЭЦ-3, сообщило издание The New York Times.

«Поскольку энергетические объекты Украины в основном были построены во времена, когда она была частью Советского Союза, они зависят от запчастей, произведённых на советских предприятиях», — прокомментировал эксперт по энергетике Андриан Прокип.

Вильнюсская ТЭЦ-3 с 1983 года обеспечивала половину столицы Литвы электричеством. Однако в 2015 году её эксплуатация была прекращена, и с лета 2024-го станция проходит демонтаж, осуществляемый при содействии Европейского союза. Более 300 единиц различного оборудования планируется отправить на Украину, чтобы использовать их для восстановления повреждённых объектов.

Несмотря на запланированное завершение всех работ до начала зимнего периода, процесс значительно затянулся. Причиной стали как логистические проблемы, так и бюрократия.