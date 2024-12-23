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23 декабря, 02:48

Генерал-майор рассказал о выходках «воздушных хулиганов» Запада рядом с ракетоносцами ВКС РФ

Генерал-майор Кувалдин: Западные пилоты делают селфи на фоне ракетоносцев ВКС РФ

Британский Eurofighter Typhoon сопровождает российский Ту-95. Обложка © Flickr / Defence Imagery

Британский Eurofighter Typhoon сопровождает российский Ту-95. Обложка © Flickr / Defence Imagery

Лётчики иностранных истребителей обычно не упускают возможности сделать селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев во время полёта над нейтральными водами. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий дальней авиацией РФ генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам офицера, сопровождение зарубежных самолётов на некоторых участках их маршрута — нормальная мировая практика. Однако среди иностранных пилотов периодически встречаются «воздушные хулиганы», которые подлетают слишком близко к российским ракетоносцам и делают снимки.

«К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — подчеркнул командующий.

Кувалдин добавил, что экипажи российских «дальнобоев» имеют крепкие нервы и колоссальный опыт общения с подобными «гостями». Кроме того, нередко их сопровождают наши истребители.

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С иностранными военными всегда нужно держать ухо востро. Ранее Life.ru рассказывал, как американский крейсер USS Gettysburg открыл огонь и случайно сбил свой же истребитель F/A-18 Super Hornet над Красным морем. Самолёт был уничтожен сразу после того, как взмыл в воздух.

Тимур Хингеев
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