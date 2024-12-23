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23 декабря, 03:48

В Петербурге неадекват разгромил магазин одежды и улёгся спать на платья — видео

Пьяный петербуржец устроил погром в магазине одежды и уснул прямо на платьях

Устроивший погром мужчина. Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

Устроивший погром мужчина. Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина ворвался в магазин одежды и устроил внутри погром. Инцидент произошёл ещё 21 декабря на Мытнинской набережной. Записи с камер видеонаблюдения опубликовала пресс-служба Росгвардии города на Неве.

На кадрах видно, как 41-летний мужчина разбил стеклянную дверь, вошёл внутрь и начал швырять мебель. После этого он опрокинул вешалку с платьями, а затем уснул прямо на дизайнерских шёлковых нарядах.

Пьяный мужчина устроил погром в магазине Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

По словам представителей магазина, ущерб от разрушений составил около 600 тысяч рублей. Наряд вневедомственной охраны Петроградского района обнаружил мужчину спящим на одежде и доставил его в 18-й отдел полиции.

«Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шёлка и поломал мебель, потом спать лёг на эти самые платья», — сообщила владелица магазина Ольга Швец.

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Анатолий Цейко
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