На записи запечатлён пуск вертолётом неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. НАРы приземляются в посадках, где засели силы противника.

Напомним, что лишь за минувшие сутки боевики потеряли в Курской области более 260 военных и множество образцов западной техники, включая немецкий танк Leopard. Согласно данным Минобороны, за всё время боёв в приграничье потери противника составили более 43 тысяч человек.