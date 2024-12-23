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23 декабря, 04:19

Российский Ми-35М «накормил» боевиков НАРами в курском приграничье

Российский вертолёт Ми-35М ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области

В приграничной зоне Курской области ударный вертолёт Ми-35М ликвидировал опорный пункт ВСУ. Кадры результативного боевого вылета винтокрылой машины Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале.

На записи запечатлён пуск вертолётом неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. НАРы приземляются в посадках, где засели силы противника.

Кадры работы Ми-35М. Видео © Telegram / Минобороны России

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, что лишь за минувшие сутки боевики потеряли в Курской области более 260 военных и множество образцов западной техники, включая немецкий танк Leopard. Согласно данным Минобороны, за всё время боёв в приграничье потери противника составили более 43 тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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