На военной базе в Южной Корее произошёл взрыв, два человека пострадали

Взрыв раздался 23 декабря на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Инцидент произошёл около 09:27 во время проверки одного из топливохранилищ. В результате ЧП пострадали два гражданских сотрудника, сообщает Crisis24.

Предполагается, что причиной аварии могло стать техническое оборудование, которое дало сбой. Официальные лица пока не озвучили точную версию произошедшего. В связи с инцидентом ожидается введение временных ограничений на доступ к территории базы и усиление мер безопасности.