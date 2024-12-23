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Регион
23 декабря, 03:57

На военной базе в Южной Корее произошёл взрыв, два человека пострадали

Взрыв раздался 23 декабря на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Инцидент произошёл около 09:27 во время проверки одного из топливохранилищ. В результате ЧП пострадали два гражданских сотрудника, сообщает Crisis24.

Предполагается, что причиной аварии могло стать техническое оборудование, которое дало сбой. Официальные лица пока не озвучили точную версию произошедшего. В связи с инцидентом ожидается введение временных ограничений на доступ к территории базы и усиление мер безопасности.

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А ранее в здании парламента Южной Кореи произошло возгорание, которое вынудило эвакуироваться 480 человек. Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (05:52 мск) в зале приёмов парламентского комплекса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Тимур Хингеев
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