Склад пластиковых изделий полыхает в Москве, внутри могут находиться люди

Двухэтажное промышленное здание загорелось в Москве ранним утром 23 декабря. По данным МЧС России, огонь охватил 300 квадратных метров склада с пластиковыми материалами на улице 1-я Горловская в Южном Бутово.

Кадры с места происшествия публикует SHOT. По данным Telegram-канала, внутри полыхающего здания могут находиться люди. Кроме того, на складе есть газовое оборудование.

Горящий склад. Видео © Telegram / SHOT