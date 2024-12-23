Склад пластиковых изделий полыхает в Москве, внутри могут находиться люди
Склад пластиковых изделий загорелся на юго-западе Москвы
Двухэтажное промышленное здание загорелось в Москве ранним утром 23 декабря. По данным МЧС России, огонь охватил 300 квадратных метров склада с пластиковыми материалами на улице 1-я Горловская в Южном Бутово.
Кадры с места происшествия публикует SHOT. По данным Telegram-канала, внутри полыхающего здания могут находиться люди. Кроме того, на складе есть газовое оборудование.
Горящий склад. Видео © Telegram / SHOT
Крупное производственное здание днём ранее загорелось и в Иркутской области. Огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров.
Обложка ©
Telegram / МЧС России