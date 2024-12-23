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Регион
23 декабря, 04:17

Склад пластиковых изделий полыхает в Москве, внутри могут находиться люди

Склад пластиковых изделий загорелся на юго-западе Москвы

Двухэтажное промышленное здание загорелось в Москве ранним утром 23 декабря. По данным МЧС России, огонь охватил 300 квадратных метров склада с пластиковыми материалами на улице 1-я Горловская в Южном Бутово.

Кадры с места происшествия публикует SHOT. По данным Telegram-канала, внутри полыхающего здания могут находиться люди. Кроме того, на складе есть газовое оборудование.

Горящий склад. Видео © Telegram / SHOT

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушено
Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушено

Крупное производственное здание днём ранее загорелось и в Иркутской области. Огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров.

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Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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