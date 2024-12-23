Россиян предупредили о новой уловке МФО с «беспроцентными» займами

Правозащитники обвинили микрофинансовые организации (МФО) в новой уловке с «беспроцентными» займами, с помощью которой они заманивают клиентов. На самом деле эти займы совсем не бесплатные, а иногда даже и дороже обычных. Об этом рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

В разговоре с газетой «Известия» она напомнила, что Банк России в этом году ужесточил лимиты для МФО на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому микрофинансовые фирмы для привлечения клиентов придумали новый инструмент — они обещают займы онлайн до 30 тысяч рублей на срок до месяца. Однако затем выясняется, что получить деньги безвозмездно вряд ли выйдет. Как пояснила Лазарева, в описании финансового продукта указано, что проценты начисляются в любом случае. Аннулируются они только если погасить займ в льготный период (грейс-период).

«Если в продукте заложены проценты, то он по определению не может называться бесплатным. Банки же не называют бесплатными кредитные карты со льготным периодом», — подчеркнула правозащитник.

Чаще всего МФО по таким займам одобряют суммы в 5-15 тысяч рублей на 1 неделю. Льготный период при этом составляет 3-4 дня. Хитрость заключается в том, что погасить займ без комиссии можно только переводом через банки или Почту России, а идут такие переводы 3-5 дней. В случае погашения займа через личный кабинет заёмщик должен выплатить «грабительскую», как отмечают правозащитники, комиссию — 6-8%. Эксперты ОНФ добавляют, что в некоторых случаях комиссия, включённая в полную стоимость кредита, превышает предельно допустимую норму ПСК в 292% годовых.

По словам Лазаревой, многие люди жалуются на неочевидные разъяснения в описании продукта. При этом формально МФО закон не нарушают, но такой подход противоречит духу закона о потребкредитах, так как информация не предоставляется в доступной форме.