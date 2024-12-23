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23 декабря, 08:01

Барбера из Ленобласти обвинили в похищении недовольного клиента, но всё оказалось не так просто

Житель Кингисеппа обвинил барбера в похищении после конфликта в парикмахерской

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Кингисеппе, Ленинградская область, парикмахер вывез клиента, недовольной стрижкой, в лес и жестоко избил его.

По информации источника 78.ru, 45-летний местный житель обратился в полицию 22 декабря с заявлением о похищении тремя мужчинами после конфликта в барбешопе.

Мужчина рассказал, что поссорился с парикмахером Сефидином Г. из-за стрижки, за которую заплатил полторы тысячи рублей. В ответ мастер и двое его друзей якобы силой усадили недовольного клиента в автомобиль и вывезли в лес. Там они его раздели и избили, а затем вернули обратно.

Однако врачи, по данным наших коллег, не подтвердили слова мужчины, не обнаружив у него телесных повреждений или признаков обморожения. Предполагаемых похитителей задержали, но Сефидин и его сообщники отвергли обвинения, после чего их отпустили под обязательство о явке.

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Марина Фещенко
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