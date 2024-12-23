Московский школьник стащил из сейфа родных миллион из-за угроз банды геймеров-мигрантов
Mash: В Москве разыскивают банду геймеров-рэкетиров, обманывающих школьников
В Москве разыскивают банду геймеров-рекетиров, состоящую из мигрантов, которые разводили на деньги юных посетителей компьютерных клубов. Как сообщает Mash, одну жертву они даже принудили пойти домой и стащить мамино золото.
Жертва обмана геймеров-мигрантов. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, разбойники действовали по следующей схеме: приходили в компьютерный клуб, находили самого безобидного паренька и предлагали поиграть на деньги в видеоигры. Первую партию они специально проигрывали, а после включались и не оставляли жертве не шанса. После череды побед они требовали деньги. Если при себе наличных не имелось, то школьников «ставили на счётчик» и угрожали расправой. Злоумышленников замечали в заведениях у метро «Речной вокзал» и «Тушино».
Один из проигравшихся детей украл из сейфа родственников миллион рублей. Сейчас он проходит по делу в статусе подозреваемого. Адвокаты школьники провели собственное расследование и выяснили, что в банде геймеров состоят ранее судимый за кражу Алан Х. и Сослан П. по прозвищу Ваххабист. Дело против них возбуждать отказываются за недостатком заявлений. Пострадавшие написали коллективное письмо к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на ситуацию.
Ранее Life.ru писал, что Роскомнадзор начал проверку популярной у детей игры Roblox после обращения общественников. В случае выявления противоправных материалов будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, указали в ведомстве.
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