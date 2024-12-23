Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 09:36

Московский школьник стащил из сейфа родных миллион из-за угроз банды геймеров-мигрантов

Mash: В Москве разыскивают банду геймеров-рэкетиров, обманывающих школьников

В Москве разыскивают банду геймеров-рекетиров, состоящую из мигрантов, которые разводили на деньги юных посетителей компьютерных клубов. Как сообщает Mash, одну жертву они даже принудили пойти домой и стащить мамино золото.

Жертва обмана геймеров-мигрантов. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, разбойники действовали по следующей схеме: приходили в компьютерный клуб, находили самого безобидного паренька и предлагали поиграть на деньги в видеоигры. Первую партию они специально проигрывали, а после включались и не оставляли жертве не шанса. После череды побед они требовали деньги. Если при себе наличных не имелось, то школьников «ставили на счётчик» и угрожали расправой. Злоумышленников замечали в заведениях у метро «Речной вокзал» и «Тушино».

Один из проигравшихся детей украл из сейфа родственников миллион рублей. Сейчас он проходит по делу в статусе подозреваемого. Адвокаты школьники провели собственное расследование и выяснили, что в банде геймеров состоят ранее судимый за кражу Алан Х. и Сослан П. по прозвищу Ваххабист. Дело против них возбуждать отказываются за недостатком заявлений. Пострадавшие написали коллективное письмо к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на ситуацию.

Первая страна запретила GTA и Counter-Strike из-за зверств «зомбированных‎» геймеров
Первая страна запретила GTA и Counter-Strike из-за зверств «зомбированных‎» геймеров

Ранее Life.ru писал, что Роскомнадзор начал проверку популярной у детей игры Roblox после обращения общественников. В случае выявления противоправных материалов будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, указали в ведомстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar