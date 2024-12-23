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23 декабря, 09:36

На территории бывшего завода в Абакане прогремел взрыв, есть погибшие

Коновалов: Взрыв произошёл в здании бывшего завода в Абакане, есть жертвы

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. В результате трагедии есть жертвы и пострадавшие. Соответствующее заявление сделал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — написал Коновалов и добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в Оренбургской области произошёл пожар на буровой установке. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Для демонтажа конструкций на место происшествия была направлена инженерная техника.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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