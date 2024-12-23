На территории бывшего завода в Абакане прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. В результате трагедии есть жертвы и пострадавшие. Соответствующее заявление сделал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — написал Коновалов и добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.