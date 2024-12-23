Пенсионера, зарезавшего внучку и 2-летнюю правнучку, не стали отправлять в колонию

В Красноярске суд направил на принудительное лечение 75-летнего пенсионера, который убил 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. Об этом докладывает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По результатам <...> экспертизы у мужчины имеется хроническое психическое заболевание, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в июне. 75-летний мужчина поссорился с 29-летней внучкой и нанёс ей несколько ударов в живот. Когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, пенсионер перерезал ей горло. Сразу после убийства мужчина разгромил квартиру и устроил потоп горячей водой. Тела обнаружил глава семейства, когда вернулся домой с работы. Сообщается, что семья была благополучной, а пенсионер переехал к ним недавно, после смерти сожительницы.