Жертвами взрыва на территории бывшего завода в Абакане стали два человека

Два человека стали жертвами взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. По информации ТАСС, ранения получили четверо.

«Четыре человека пострадали, двое погибло, на текущий момент такая информация. На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода это произошло», — пишет агентство.