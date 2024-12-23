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Регион
23 декабря, 09:45

Жертвами взрыва на территории бывшего завода в Абакане стали два человека

Два человека стали жертвами взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. По информации ТАСС, ранения получили четверо.

«Четыре человека пострадали, двое погибло, на текущий момент такая информация. На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода это произошло», — пишет агентство.

О взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода стало известно ранее. По информации властей, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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