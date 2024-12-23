Жертвами взрыва на территории бывшего завода в Абакане стали два человека
Два человека стали жертвами взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. По информации ТАСС, ранения получили четверо.
«Четыре человека пострадали, двое погибло, на текущий момент такая информация. На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода это произошло», — пишет агентство.
О взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода стало известно ранее. По информации властей, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.
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