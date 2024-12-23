Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 09:59

«Алтарь жертвоприношения» с тушами животных, алкоголем и фруктами нашли в Москве

«Алтарь жертвоприношения» в Матвеевском лесу. Обложка © Telegram / ЧП / Москва

«Алтарь жертвоприношения» в Матвеевском лесу. Обложка © Telegram / ЧП / Москва

В Матвеевском лесу в Москве был обнаружен жуткий «алтарь жертвоприношения». Местные жители наткнулись на страшное зрелище: десятки обескровленных тел животных были выложены в круг, а неподалёку находились фрукты и алкоголь. Всё это создавало впечатление, что здесь произошёл обряд сатанистов.

На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, что загадочный объект состоит из круга, сформированного из куриных туш, в который вписан треугольник с останками трёх, вероятно, козлят. В центре фигуры видны остатки костра, а снег вокруг покрыт кровью. Кроме того, неподалеку была обнаружена гора из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки алкоголя.

По факту обнаружения «алтаря жертвоприношения» полиция проводит проверку.

А ранее в Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки.

Мёртвого льва обнаружили на свалке мясоперерабатывающего завода на Украине
Мёртвого льва обнаружили на свалке мясоперерабатывающего завода на Украине
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar