«Алтарь жертвоприношения» с тушами животных, алкоголем и фруктами нашли в Москве
«Алтарь жертвоприношения» в Матвеевском лесу. Обложка © Telegram / ЧП / Москва
В Матвеевском лесу в Москве был обнаружен жуткий «алтарь жертвоприношения». Местные жители наткнулись на страшное зрелище: десятки обескровленных тел животных были выложены в круг, а неподалёку находились фрукты и алкоголь. Всё это создавало впечатление, что здесь произошёл обряд сатанистов.
На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, что загадочный объект состоит из круга, сформированного из куриных туш, в который вписан треугольник с останками трёх, вероятно, козлят. В центре фигуры видны остатки костра, а снег вокруг покрыт кровью. Кроме того, неподалеку была обнаружена гора из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки алкоголя.
По факту обнаружения «алтаря жертвоприношения» полиция проводит проверку.
А ранее в Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки.