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23 декабря, 10:56

Возмужал: Константин Хабенский вывел в свет повзрослевшего сына

Kp.ru: Повзрослевший сын Хабенского появился на публике

Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Несколько дней назад в МХТ им. Чехова прошёл вечер, на котором выступил Константин Хабенский вместе с другом, писателем Александром Цыпкиным. В ходе мероприятия они ответили на вопросы зрителей, что вызвало большой интерес. Особое внимание привлекло сообщение Хабенского о том, что в зале находится его 16-летний сын Иван.

Как сообщает kp.ru, многие зрители отметили, как сильно возмужал подросток. Иван вернулся в Москву в 2021 году вместе с бабушкой, после того как они жили в Барселоне. Старший наследник Хабенского ведёт закрытый образ жизни и крайне редко появляется на светских мероприятиях, что сделало его появление на этом событии особенно неожиданным и запоминающимся.

Иван Хабенский в голубой толстовке. Фото © kp.ru

Иван Хабенский в голубой толстовке. Фото © kp.ru

Хабенский также поделился некоторыми интересными подробностями из своей личной и профессиональной жизни. Он рассказал, что бархатный голос унаследовал от своего отца. Кроме того, актёр ответил на вопросы, связанные с предстоящим Новым годом, и признался, что верит в Деда Мороза и новогодние чудеса.

К слову, Хабенский предпочитает не делиться подробностями своей семейной жизни, поэтому о его наследниках известно немного. Иван — старший сын актёра от брака с радиоведущей Анастасией Смирновой. Она умерла от рака головного мозга, когда Ване был всего годик. Также у Хабенского есть две дочери — Александра и Вера от супруги актрисы Ольги Литвиновой.

«На кого похож?» Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына
«На кого похож?» Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына

Ранее супруга Хабенского опубликовала забавный видеоролик в социальных сетях, на котором актёр сбривает бороду по случаю завершения съёмок нового сезона сериала «Метод». В нём актёр исполняет главную роль и играет искусного и циничного главного героя Родиона Меглина.

Мария Любицкая
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