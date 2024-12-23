Возмужал: Константин Хабенский вывел в свет повзрослевшего сына

Несколько дней назад в МХТ им. Чехова прошёл вечер, на котором выступил Константин Хабенский вместе с другом, писателем Александром Цыпкиным. В ходе мероприятия они ответили на вопросы зрителей, что вызвало большой интерес. Особое внимание привлекло сообщение Хабенского о том, что в зале находится его 16-летний сын Иван.

Как сообщает kp.ru, многие зрители отметили, как сильно возмужал подросток. Иван вернулся в Москву в 2021 году вместе с бабушкой, после того как они жили в Барселоне. Старший наследник Хабенского ведёт закрытый образ жизни и крайне редко появляется на светских мероприятиях, что сделало его появление на этом событии особенно неожиданным и запоминающимся.

Иван Хабенский в голубой толстовке. Фото © kp.ru

Хабенский также поделился некоторыми интересными подробностями из своей личной и профессиональной жизни. Он рассказал, что бархатный голос унаследовал от своего отца. Кроме того, актёр ответил на вопросы, связанные с предстоящим Новым годом, и признался, что верит в Деда Мороза и новогодние чудеса.

К слову, Хабенский предпочитает не делиться подробностями своей семейной жизни, поэтому о его наследниках известно немного. Иван — старший сын актёра от брака с радиоведущей Анастасией Смирновой. Она умерла от рака головного мозга, когда Ване был всего годик. Также у Хабенского есть две дочери — Александра и Вера от супруги актрисы Ольги Литвиновой.