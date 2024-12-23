Власти Молдавии отрицают подготовку военной операции в Приднестровье
В Администрации президента Молдавии отрицают, что готовят спецоперацию по захвату контроля над Приднестровьем. Соответствующее заявление сделал глава АП Адриан Балуцел в своём телеграм-канале.
«Неправда, что власти Республики Молдова готовят военные действия в Приднестровье — это серьёзная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие. Мы подтверждаем, что Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений», — говорится в сообщении.
Балуцел добавил, что власти страны считают главным шагом к миру вывод российских войск, которые «незаконно дислоцированы в регионе». Также он обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в стране, сняв ответственность с руководства Молдавии.
Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России доложила, что президент Молдавии Майя Санду планирует подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. По данным российской спецслужбы, Санду отметила необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над республикой». Кроме того, поручила устранить российских миротворцев в данном регионе. Второй президентский срок Санду официально начинается завтра, 24 декабря.
Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii