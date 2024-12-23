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Регион
23 декабря, 11:15

Власти Молдавии отрицают подготовку военной операции в Приднестровье

В Администрации президента Молдавии отрицают, что готовят спецоперацию по захвату контроля над Приднестровьем. Соответствующее заявление сделал глава АП Адриан Балуцел в своём телеграм-канале.

«Неправда, что власти Республики Молдова готовят военные действия в Приднестровье — это серьёзная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие. Мы подтверждаем, что Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений», — говорится в сообщении.

Балуцел добавил, что власти страны считают главным шагом к миру вывод российских войск, которые «незаконно дислоцированы в регионе». Также он обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в стране, сняв ответственность с руководства Молдавии.

Политолог оценил риски падения Приднестровья после того, как вскрылись захватнические планы Санду
Политолог оценил риски падения Приднестровья после того, как вскрылись захватнические планы Санду

Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России доложила, что президент Молдавии Майя Санду планирует подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. По данным российской спецслужбы, Санду отметила необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над республикой». Кроме того, поручила устранить российских миротворцев в данном регионе. Второй президентский срок Санду официально начинается завтра, 24 декабря.

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Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Николай Рюмин
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