Путин сделал важное заявление о российской экономике

Экономика России должна укрепляться, а рост инфляции стать умеренным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. На видеоконференции присутствуют министр экономики России Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, зампред правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — заявил российский лидер.

Ранее глава государства заявлял о недоработках Центробанка в борьбе с инфляцией. Он сказал, что экономическую ситуацию в России можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок. По мнению Путина, в Центробанке могли бы быстрее применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.