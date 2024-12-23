Путин распорядился донастроить льготные кредитные программы

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость донастройки льготных кредитных программ. Он отметил, что важно провести анализ распределения рисков, связанных с ростом ключевой ставки, между всеми экономическими субъектами.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — сказал глава государства.

По словам президента, в частности, необходимо проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.