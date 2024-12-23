Путин распорядился донастроить льготные кредитные программы
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость донастройки льготных кредитных программ. Он отметил, что важно провести анализ распределения рисков, связанных с ростом ключевой ставки, между всеми экономическими субъектами.
«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — сказал глава государства.
По словам президента, в частности, необходимо проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.
Ранее Путин, выступая на прямой линии, заявил, что по семейной ипотеке больше не будет никаких лимитов. Глава государства также раскритиковал банки за неадекватную практику частого изменения условий предоставления семейной ипотеки, что затрудняет молодым семьям возможность воспользоваться этой льготой. Такую политику учреждений он назвал безобразием.
Life.ru