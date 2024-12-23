Таможенники за год не дали провезти через границу почти 2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба России за год не дала провезти через границу почти два миллиарда рублей. За 11 месяцев 2024 года обнаружено более 10,9 тысячи фактов незаконной транспортировки наличных денег. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе ведомства.

«ФТС России за 11 месяцев 2024 года выявила более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей», — рассказали в ФТС.

Сообщается, что чаще всего для незаконной перевозки выбирали доллары, евро и рубли. Основными направлениями стали Турция, ОАЭ и Азербайджан, ввозили оттуда же. В общей сложности было возбуждено 63 уголовных дела по статье 200.1 УК РФ, из них 38 — незаконный вывоз денег. Помимо того, заведено 10 861 дело за недекларирование денежных средств, в основном — транспортировка более 10 тысяч долларов.