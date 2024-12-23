Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Известный российский режиссёр Никита Михалков получил штраф за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства. По информации агентства РИА «Новости», размер взыскания составляет 300 рублей.

Михалков не выполнил свои обязательства в соответствии с законодательством России, касающимся пенсионного страхования. Он не предоставил необходимый отчёт в установленный срок. На судебном заседании в Москве, на которое он не явился, признали его ответственность.

Ранее на штраф нарвалась актриса Яна Троянова*. Суд назначил ей штраф в размере 80 тысяч рублей за неподанную отчётность о своей деятельности в уполномоченный орган.