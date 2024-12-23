Нет людей, нет проблем: На Украине хотят мобилизовать авторов канала DeepState
Нардеп Безуглая: Сотрудников военного паблика DeepState планируют мобилизовать
Киев планирует мобилизовать сотрудников украинского военного паблика DeepState, который публикует интерактивную онлайн-карту с линии фронта. Их хотят отправить в пехоту, заявила нардеп Украины Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.
«Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: Мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей — нет проблемы)», — написала Безуглая.
Кроме того, власти хотят полностью дискредитировать и закрыть этот проект. Отмечается, что за последнюю неделю карта начала реже обновляться. Последние данные были опубликованы 21 декабря, а последние комментарии — 19 декабря. Обычно портал работал ежедневно.
Ранее стало известно, что на Украине начали мобилизовывать мужчин, у которых присутствуют документы на бронь. Сотрудники ТЦК заявляют об отсутствии данных о брони в системе «оберег» и не признают бумажные документы. Несколько раз на фронт увозили мужчин, которые выполняли работы по налаживанию мобильной связи.
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