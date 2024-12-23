Нет людей, нет проблем: На Украине хотят мобилизовать авторов канала DeepState

Киев планирует мобилизовать сотрудников украинского военного паблика DeepState, который публикует интерактивную онлайн-карту с линии фронта. Их хотят отправить в пехоту, заявила нардеп Украины Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.

«Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: Мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей — нет проблемы)», — написала Безуглая.

Кроме того, власти хотят полностью дискредитировать и закрыть этот проект. Отмечается, что за последнюю неделю карта начала реже обновляться. Последние данные были опубликованы 21 декабря, а последние комментарии — 19 декабря. Обычно портал работал ежедневно.